اليمن.. ميليشيا الحوثي تنهب مخطوطات أثرية في زبيد

كشف مصدر محلي أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، نهبت، الأحد، المخطوطات والكتب التاريخية والعلمية، وبينها نفائس نادرة، من مكتبة مدينة زبيد التاريخية الواقعة بالقلعة التاريخية للمدينة التابعة لمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن المصدر، أن ميليشيات الحوثي نهبت الكتب والمخطوطات الأثرية التي تحتوي على تاريخ وحضارة المدينة التاريخية، كما قامت بنهب المولد الكهربائي الخاص بالمكتبة.

وتوثق المخطوطات والكتب المنهوبة لتاريخ المدينة التي كانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر، وتمثل موقعًا تاريخيًا وأثريًا كبيراً.