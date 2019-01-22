الحكومة اليمنية تسلّم "لجنة الأسرى" ملاحظاتها

قال رئيس فريق الحكومة اليمنية الشرعية في لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين هادي هيج، اليوم الثلاثاء، إنه "تم تبادل الملاحظات على الإفادات" مع الطرف الآخر في هذا الملف.

واتهم هيج في تغريدة على صفحته في "تويتر"، جماعة الحوثي بعدم الالتزام بالصيغة "التي تم الاتفاق عليها مع الصليب الأحمر الدولي".

وقال هيج إن لجنته أبلغت المبعوث الأممي مارتن غريفيثس بعدم التزام الحوثيين بهذه الصيغة، ودعاه لموقف حازم تجاه الحوثيين.

وكان هيج قد كتب أمس الاثنين في تغريدة إن جماعة الحوثي لم تلتزم بالتزمين الجديد الذي كان مقرراً بتسليم الملاحظات يوم الأحد.

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وانتهى التزمين السابق في 20 يناير/كانون الثاني الجاري ضمن اتفاق السويد الذي تم توصل إليه منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعقدت اجتماعات في العاصمة الأردنية عمّان من أجل إنقاذ اتفاق الأسرى والمعتقلين استمر ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، ليتم الاتفاق على آلية جديدة.

ويسعى مكتب المبعوث الأممي لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق، الذي يتضمن 5 مراحل، أغلبها خاص بتبادل لوائح الأسرى وتنقيحها وإبداء الملاحظات عليها وإضافة أسماء.