قوات الشرعية تسيطر على الخط الدولي بين صعدة والبقع

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، على الخط الدولي الذي يربط مدينة صعدة بمديرتي #كتاف والبقع، بعد أن دحرت ميليشيات #الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من #إيران.

وأوضح قائد كتائب المدفعية في لواء التوحيد العقيد وليد الواصلي في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الجيش الوطني اليمني سيطر بشكل كامل على ما تبقى من سلسلة جبال المليل بمديرية كتاف، وتقدم إلى الخط الإسفلتي المؤدي إلى مدينة #صعدة، ونصبوا فيه أولى النقاط العسكرية.

وأوضح الواصلي أن وحدات الجيش اليمني عثرت على مخزن للأسلحة بمختلف أنواعها للميليشيات الانقلابية الإرهابية في موقع الكلية القريب من الخط الإسفلتي، لافتا إلى أن الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إضافة إلى أسر عدد من عناصرها.