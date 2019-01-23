التحالف يشن 13 غارة على معسكر حوثي جنوب صنعاء

قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن، الأربعاء، معسكراً تدريبياً لميليشيا الحوثي في محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت 13 غارة على معسكر تدريبي في قاع الحقل بمديرية ضوران آنس غرب محافظة ذمار، التي تبعد مئة كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء.

موضوع يهمك أعلنت المقاومة اليمنية في صنعاء تبنيها لتفجير مخزن صواريخ تابع للميليشيات في ضاحية وادي "القيض" التابع لمديرية سنحان... المقاومة اليمنية بصنعاء تتبنى تفجير مخزن لصواريخ الحوثي اليمن

وبحسب المصادر فإن قاع الحقل وادي كبير، يقع في مخلاف بني حاتم غرب مديرية ضوران أنس وقد حولته ميليشيات الحوثي إلى معسكر لتدريب عناصرها قبيل إرسالهم لجبهات القتال.

إلى ذلك، أعلنت المقاومة اليمنية تبنيها لتفجير مخزن صواريخ تابع للميليشيات في ضاحية وادي "القيض" التابع لمديرية سنحان جنوب مدينة صنعاء الليلة الماضية.

وأكدت مصادر المقاومة أن مهاجمة المخزن تمت بواسطة صاروخ موجه محمول.

وهذه أول عملية تستهدف الميليشيات الحوثية تعلن المقاومة تبنيها منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.