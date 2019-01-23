اليمن.. المبعوث الأممي يغادر صنعاء برفقة كاميرت

أفادت مصادر لقناة "العربية" بمغادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس صنعاء برفقة رئيس لجنة المراقبة بالحديدة باتريك كاميرت.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر حكومية يمنية أن الخلافات نشبت بين كاميرت وغريفثس، بعد اعتراض كاميرت على عملية إعادة الانتشار الصورية التي قامت بها ميليشيات الحوثي في ميناء الحديدة من خلال سحب عناصرها بلباس مدني، وتسليم الميناء لحوثيين آخرين بلباس قوات خفر السواحل.

وبحسب المصادر، فقد رفض كاميرت أسلوب المراضاة الذي يتبعه غريفثس مع الحوثيين، وأراد التعامل معهم بصرامة.

وبعد أن رفض الحوثيون حضور اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت في مناطق سيطرة الشرعية، وإعاقة الحوثيين حضوره الاجتماع وتأخيره لعدة ساعات، وتعرض موكبه لإطلاق النار بعد خروجه من الاجتماع مع ممثلي الحكومة، اقترح نقل الاجتماعات إلى خارج اليمن لأسباب أمنية.

ومن هنا نشبت الخلافات بين كاميرت وغريفثس.

فكل الأسباب والعراقيل التي واجهها الجنرال كاميرت، وعدم تعاون المبعوث غريفثس معه، أحدثت الخلافات بينهما، ما دفع كاميرت لتقديم طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بإعفائه من مهمته في اليمن.