قبائل حجور في حجة تتصدى لهجوم حوثي وتأسر 22 عنصراً 

أفادت مصادر قبلية بأن اشتباكات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور شمال غرب محافظة #حجة أسفرت عن جرح 4 وأسر 22 عنصرا من الميليشيات وإحراق آليات عسكرية كما استولى رجال القبائل على عربتين عسكريتين للميليشيات.

مصادر محلية أوضحت أن الاشتباكات اندلعت على إثر إقدام الميليشيات على قتل امرأة وإصابة مواطن من قبيلة ذو يحيى التابعة لحجور أثناء محاولتها اقتحام المنطقة، لكن القبائل تصدت للميليشيات ومنعتها من اقتحام المنطقة.

قبليون من حجور أكدوا أن ميليشيات الحوثي تسعى منذ أشهر للدخول والتمركز في مناطق قبائل حجور الجبلية قربها من جبهة حيران الساحلية بعد أن أحرزت قوات الجيش تقدما ميدانيا في الجبهة باتجاه مديرية مستبأ، المجاورة لحجور.

الحوثيون لجأوا بحسب المصادر إلى محاولة اقتحام مناطق قبائل حجور عسكريا بعد أن فشلوا في إقناعها بالسماح لهم بالدخول إلى المنطقة ويرفض أبناء القبائل تحويل منطقتهم إلى ساحة حرب مفتوحة.