قيادي حوثي يتجسس على اليمنيين وينتهك خصوصياتهم

كشفت منظمة يمنية عن امتلاك قيادي حوثي، متورط في اختطاف وإخفاء عشرات النساء والفتيات اليمنيات، شبكة حديثة للتجسس على مكالمات المواطنين.

وقالت "المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر" إنها حصلت على معلومات جديدة تؤكد امتلاك سلطان زابن، المعين من قبل الحوثيين مديراً للبحث الجنائي في صنعاء، شبكة حديثة للتجسس على مكالمات المواطنين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم الشخصية.

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وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن "ذلك يمثل انتهاكاً سافراً جديداً لخصوصيات المواطنين، ويشكل ضرباً عرض الحائط بالقوانين المعمول بها في البلاد والتي تجرم هذه الممارسات ولا تتيح لأحد التجسس على المكالمات".

وبحسب المنظمة، فإن التجسس على المواطنين يتيح لسلطان زابن وأعوانه من ممارسات مثل ابتزاز المواطنين ومساومتهم.

وقالت إنه "يقتضي على الجميع التحرك لحماية المواطنين" من هؤلاء الذين "ينتهكون أعراض وخصوصيات اليمنيين واليمنيات".

وكانت المنظمة قد كشفت، في وقت سابق، معلومات صادمة عن تورط قيادات في جماعة الحوثي، أولها سلطان زابن، بعمليات انتهاك مشينة لأعراض نساء يمنيات اختطفن وأخفين في سجون سرية.