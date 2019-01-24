التحالف:الحوثيون عرقلوا دخول 4 سفن للحديدة لمدة 34 يوما

أعلن تحالف دعم الشرعية في #اليمن ، الخميس، عن إصدار 12 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، و34 تصريحا جويا، و120 تصريحا لحماية القوافل.

وأوضح #التحالف أن السفن المتوجهة لميناء #الحديدة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي عطلت دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 34 يوما، لافتا إلى أن عدم تفريغ السفن لحمولتها يؤثر على الحياة المعيشية والصحية للشعب اليمني.

وأكد التحالف أن ميناء الصليف لا يزال خالياً من السفن منذ 12 يوما، وميليشيا الحوثي لا تستقبل السفن بالميناء.

وأفاد التحالف أن إجمالي التصاريح الممنوحة من قبل قوات التحالف بلغ 166 تصريحا خلال 3 أيام.