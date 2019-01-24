التحالف: 741 انتهاكاً حوثياً منذ بداية اتفاق الحديدة 

أعلن #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن ، الأربعاء، أن #انتهاكات_الميليشيات_الحوثية بلغت 741 انتهاكا منذ بداية اتفاق الحديدة لوقف النار.

وأفادت مصادر (العربية / الحدث) أن ميليشيات الحوثي واصلت #خرق_الهدنة في #الحديدة غرب اليمن، حيث قصفت بقذائف الهاون مصنع ومخازن شمسان للكتب والأدوات المدرسية في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

كما استهدفت مواقع قوات ألوية العمالقة في مديرية حيس ومنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وقصفت ميليشيات الحوثي مواقع أخرى تابعة لقوات العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بقذائف الهاون.