الحديدة.. قناص حوثي يقتل طفلة وعروساً يمنية عشية زفافها

قتلت طفلة وفتاة يمنية، الأربعاء، برصاص أحد قناصة #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، في مديريتي التحيتا وبيت الفقيه بمحافظة #الحديدة غربي البلاد.

وأفاد مصدر محلي، أن الطفلة حياة علي حسين عمر (12 عاماً) توفيت أثناء إسعافها إلى مستشفى الدريهمي متأثرةً برصاصة قناصة ميليشيات الحوثي.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي، أطلقت قذيفة هاون وسقطت على منزل والد الفتاة في منطقة الجاح الأعلى ببيت الفقيه، وحين سارعت الطفلة بالخروج من المنزل أصابتها رصاصة قناص حوثي في رأسها.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية في مدينة التحيتا أن فتاة في العشرينات من عمرها لقيت حتفها برصاص قناص حوثي.

وأضافوا أن الفتاة كانت تستعد لحفل زفافها المفترض إقامته صباح غد الخميس، لكن رصاصة #قناص_حوثي أصابتها في الرأس لتفارق الحياة على الفور.

وفي مدينة الحديدة، ذكر مصدر طبي أن الممرض يحيى علي إبراهيم الخضمي، الذي يعمل مساعد طبيب في مستشفى الثورة بمدينة الحديدة، لقي حتفه متأثراً بإصابته بجروح وكسورٍ في رأسه وصدره جراء سقوطه في أحد خنادق الميليشيات التي حفرتها في المدينة.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من عمليات الاستهداف وقتل المواطنين الأبرياء من النساء والأطفال في منازلهم وفي مزارعهم بشكل مخيف، ولم تتوقف جرائم الحوثي منذ مرور أكثر من شهر على بدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018.