اليمن.. انفجار في محيط مطار صنعاء الدولي

سمع دوي انفجار في قاعدة الديلمي الجوية في محيط مطار صنعاء الدولي، الخميس.

وذكر مراسل "العربية" أن الانفجار في قاعدة الديلمي قد يكون ناجماً عن محاولة فاشلة من ميليشيات الحوثي لإطلاق صاروخ.

وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن، قد قصفت، الأربعاء، معسكراً تدريبياً للحوثيين في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت 13 غارة على معسكر تدريبي في قاع الحقل بمديرية ضوران آنس غرب محافظة ذمار، التي تبعد 100 كيلومتر جنوب صنعاء.

ويقع قاع الحقل في وادٍ كبير، في مخلاف بني حاتم غرب مديرية ضوران آنس، وقد حوله الانقلابيون إلى معسكر لتدريب عناصرهم قبيل إرسالهم لجبهات القتال.