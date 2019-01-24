قبائل حجور اليمنية تستغيث بالتحالف لوقف تجاوزات الحوثي

أطلقت قبائل حجور اليمنية شمال غرب محافظة حجة الحدودية اليمنية، نداء استغاثة لتحالف دعم الشرعية لدعمها في مواجهة هجوم شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية ضد قبيلة العبيسة التابعة لحجور في مديرية كشر مستخدمة الصواريخ والمدفعية الثقيلة.

وأكد شهود عيان أن الميليشيات قصفت بشكل عشوائي قرى قبيلة العبيسة بالأسلحة الثقيلة في حملة مسلحة حشدت لها عناصرها من مختلف المديريات بالمحافظة.

ويأتي الهجوم بعد أن صدت قبيلة ذو يحيى التابعة لحجور هجوما مماثلا الثلاثاء الماضي، حاولت من خلاله ميليشيات الحوثي اقتحام المنطقة للتمركز فيها في خطوة استباقية لمواجهة تقدم الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف من جبهة حيران الساحلية بعد أن تمكن من السيطرة على قرى عدة في مديرية مستباء المجاورة.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات تمكنت خلال الهجوم الأخير من التمركز في منطقة بني درين وجبل الطواية المطل على بلدة العبيسة، وكان رجال قبيلة ذو يحيى التابعة لحجور أسروا الثلاثاء الماضي، 22 من عناصر الميليشيات ودمروا عربتين عسكريتين للميليشيات، واستولوا على عربتين أخريين، وأجبرتهم على التراجع والفرار .

فهد دهشوش، شيخ قبائل حجور، أكد لــ"العربية"، أن وساطة قبلية تدخلت مساء الثلاثاء ونجحت في إقناع قبيلة ذو يحي بالإفراج عن أسرى الحوثيين، لكن الميليشيات عادت وهاجمت القبيلة من جهة أخرى في مسعى للتمركز في مناطقها.

ودعا الشيخ دهشوش كافة قبائل حاشد وأبناء محافظة حجة لرفض الإجراءات التعسفية ضد قبائله وفك الحصار عنها.

وتفرض ميليشيات الحوثي حصاراً خانقاً على قبائل حجور منذ سبتمبر الماضي، حسب ما أفادت مصادر محلية، في محاولة إخضاعها وتنتشر قبائل حجور، في أكثر من 10 مديريات بمحافظة حجة وتتكون من 200 ألف نسمة تقريبا.