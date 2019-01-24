لغم حوثي يمزق جسد أب وطفليه في الحديدة

قتل أبٌ أربعيني وطفلته وأصيب طفلٌ آخر، الخميس، في #انفجار_لغم زرعته #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، في منطقة الجريب بمديرية الدريهمي جنوب مدينة #الحديدة غربي #اليمن .

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، أن سيارة إسعاف تابعة لمنظمة أطباء بلاحدود نقلت الطفل محمد علي أحمد كرد إلى مستشفى 22 مايو في مدينة عدن، بينما لقي والده وطفلته حتفهما فور وقوع الانفجار.

كما توفي عبدالله بغيش خمسيني متأثراً بشظايا لغم زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة قضبة شمال غرب مدينة الدريهمي، وفقاً لإفادات سكان في المنطقة.

وأكدوا أنهم عثروا على جثة بغيش وسط سيارته التي كان الدخان يتصاعد منها، مؤكدين أنهم سمعوا صوت انفجارٍ مدو فجر اليوم، وأنهم شاهدوا بغيش وقد لفظ أنفاسه لحظة وصولهم.