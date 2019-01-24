هادي يلتقي غريفثس وكاميرت.. ويحذر من فشل اتفاق السويد

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، صباح الخميس، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس ورئيس لجنة المراقبين المستقيل باتريك كاميرت.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتصلة بجهود السلام وما تم إنجازه في هذا السياق.

وأكد هادي التزام الحكومة الشرعية بمسارات السلام وفقاً لمرجعياتها المحددة والمرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وحث الرئيس اليمني الجميع على تحديد الأولويات وإنجاح المهام باعتبار أن تعثر وفشل اتفاق السويد يعد فشلاً للعملية برمتها، مؤكداً التزام الحكومة الشرعية باتفاق السويد.

موضوع يهمك ذكرت مصادر "العربية" أن الأمم المتحدة سترسل بترشيح الجنرال الدنماركي، مايكل لوليسغارد، إلى مجلس الأمن الدولي هذا... الدنماركي لوليسغارد خليفة لكاميرت في الحديدة اليمن

وأكد على التقيد والإسراع في تنفيذ بنوده، ومنها ما يتعلق بوقف إطلاق النار وخروقات ميليشيات الحوثي الانقلابية المتكررة في هذا الصدد، والانسحاب من الحديدة ومينائها والوفاء بتعهدات ملف الأسرى والمعتقلين.

وطالب بوضع النقاط على الحروف وإحاطة المجتمع الدولي والجميع بمكامن القصور ومن يضع العراقيل أمام خطوات السلام وفرص نجاحها، لافتاً في هذا الصدد إلى "تعنت ميليشيات الحوثي ومماطلتهم وعدم وفائهم على الدوام بتنفيذ أي عهد أو اتفاق من خلال مسيرتهم وتجاربهم السابقة"، وفق ما نشرته الوكالة الرسمية لليمن.

بدوره، استعرض الجنرال كاميرت خطواته العملية التي قام بها خلال الفترة الماضية وأوجه التحديات التي واجهها، متطلعاً إلى تجاوزها من خلال وصول عناصر المراقبين للإشراف على خطوات تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وأعضاء الوفد المرافق للمبعوث الأممي.