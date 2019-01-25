اليمن.. مقتل 13 حوثياً في صعدة وتقدم ميداني بالملاحيظ

قتل 13 مسلحا من #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، الخميس، في مواجهات مع قوات #الجيش_اليمني بمديرية #باقم شمالي محافظة #صعدة، فيما أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا بجبهة الملاحيظ في حجة شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف قوله إن "المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الحوثيين التسلل باتجاه مواقع شمالي غرب مركز المديرية في صعدة".

وأكد أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل هي الأعنف منذ بداية العام الجاري، وأجبرت الميليشيات على التراجع والفرار.

وأضاف العميد معروف أن المواجهات استمرت حوالي 12 ساعة وأسفرت عن مصرع 13 من عناصر الميليشيات، وإصابة آخرين.

إلى ذلك، أحرزت قوات الجيش اليمني، الخميس، تقدماً كبيراً في جبهة الملاحيظ بمحافظة حجة، ووصلت إلى قرى المزرق وسلسلة الجبال المجاورة لها في تقدم كبير وملحوظ للجيش بإسناد مدفعي من التحاف العربي.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي "حققنا انتصارات كبيرة وسنستمر في التقدم حتى نصل إلى عمق صعدة وسوف نحررها من الميليشيات الكهنوتية".