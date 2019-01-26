وزير الإعلام اليمني يدعو إلى وقف عبث الحوثي بالتعليم

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من المخاطر المستقبلية المترتبة على ما وصفه عبث ميليشيات الحوثي بالعملية التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأوضح الإرياني أن ميليشيات الحوثي حولت رياض ومدارس الأطفال في العاصمة صنعاء التي ظلت لعقود وقرون مدينة السلام والتعايش والتسامح إلى أوكار للاستقطاب ومعامل إنتاج طلاب يتجهون نحو ثقافة الموت وكراهية الآخر.

‏وأشار إلى أنه في الوقت الذي يتحدث المجتمع الدولي عن ضرورة وقف الحرب والعمل على إحلال السلام في اليمن، تكثف ‎الميليشيات من أنشطتها التخريبية والتحريضية في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها بهدف غسل عقول الأطفال وتزييف هويتهم وقيمهم ومعتقداتهم وتحويلهم لمعاول هدم لحاضر ومستقبل اليمنيين.