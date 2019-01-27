اليمن.. ميليشيات الحوثي تنهب متحفاً في ذمار

أفادت مصادر محلية يمنية، الأحد، أن #ميليشيات_الحوثي اقتحمت متحفا أثريا بمحافظة #ذمار، وسط البلاد، ونهبت محتوياته.

وأوضحت المصادر أن عناصر ميليشيات الحوثي اقتحمت متحف بينون في عزلة ثوبان بمديرية الحدا، وعبثت بمحتوياته ونهبت العديد من القطع الأثرية.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات الحوثية نهبت المكتبة الوطنية وملأت جدرانها وقاعاتها بصور قتلاها الذين قضوا في حربها المستمرة ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

ونزعت ميليشيات الحوثي صور رموز ثورة 26 سبتمبر والرؤساء الذين حكموا اليمن، ووضعت مكانها صور بدر الدين الحوثي ونجليه حسين وعبدالملك (زعيم المتمردين حاليا).

ويتعرض إرث اليمن الحضاري والتاريخي والأثري لأكبر عملية نهب منظمة منذ انقلاب ميليشيات الحوثي، وذلك ضمن مساعيها لطمس هوية اليمن الحضارية.