وزير الثقافة اليمني الأسبق ينفي اعتقاله من قبل الحوثيين

نفى وزير الثقافة اليمني الأسبق الدكتور، خالد الرويشان، خبر اعتقاله من قبل ميليشيات الحوثي في صنعاء.

وكتب الوزير الرويشان على صفحته الرسمية في "فيسبوك" إشاعة كاذبة لا أعرف من وراءها.

وتداولت مواقع يمنية خبراً عن اعتقال الحوثيين للوزير الرويشان من منزله في شارع الخمسين بصنعاء، وهو الأمر الذي نفاه الوزير رسمياً.

وكانت الأنباء، قد تضاربت ليل السبت- الأحد، حول اعتقال ميليشيات الحوثي الانقلابية وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان.

ويعتبر الرويشان أحد الكتّاب والمثقفين اليمنيين البارزين، وهو من أبناء خولان الطيال في محافظة صنعاء.