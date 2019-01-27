قبائل حجور تصد هجوماً للحوثي بعد مواجهات عنيفة في حجة

أفادت مصادر قبلية أن قبائل حجور بمديرية كشر، شمال محافظة حجة اليمنية، صدت هجوماً لميليشيات الحوثي على منطقة بني ريبان، مساء أمس السبت، بعد مواجهات عنيفة قصفت خلالها الميليشيات بالدبابات والمدفعية والصواريخ، جبل شماخ في منطقة بني عرجاش، وقرى بني النمشة، وبني ريبان، محاولة التقدم باتجاه مناطق قبائل بني ريبان.

وطال القصف منازل المواطنين في منطقة العبيسة، فيما أكدت المصادر أن القبائل تواصل تصدّيها لمحاولة تقدم الميليشيات.

وواصلت ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين بقصفها مخيماً للنازحين في حرض بمحافظة حجة. وقال مراسل "العربية" إن 9 نازحين قتلوا في القصف، فيما أصيب 30 آخرون.

وأفادت وسائل إعلام يمنية أن ميليشيات الحوثي استخدمت صواريخ كاتيوشا في الهجوم على المخيم.

وعلى الفور أُرسلت فرق طبية لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوال في منطقة جازان وهم في حالة حرجة، وفقاً لما أكدته مصادر طبية.

عائلات ضحايا المخيم المكلومة تشكو من انتهاكات صارخة للميليشيات، وسط صمت المجتمع الدولي، مناشدين إياه ضرورة التحرك لإنهاء معاناتهم والوقوف على تمادي الميليشيات في استهداف المدنيين العزل.