قيادي حوثي يعتدي على أكاديمي كشف قضايا فساده

اعتدى مسلحون تابعون للقيادي #الحوثي، عباس إسحاق، على الأكاديمي اليمني في جامعة إب "رمزي الأغبري" بالضرب والاعتداء الجسدي، على خلفية كشفه قضايا فساد ارتكبها "إسحاق".

وقالت مصادر أكاديمية، إن المسلحين اعتدوا بالضرب العنيف على الأكاديمي "الأغبري" وشجوا رأسه، بعد كشف الأخير عمليات الاحتيال التي يقوم بها المدعو "إسحاق" ومصادرته لأراضي الجمعية السكنية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة #إب.

وأكدت أن القيادي الحوثي المدعو "هاشم إسحاق" تلاعب وصادر أراضي الجمعية السكنية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة إب، في ظل استمرار الميليشيا في عمليات السطو والنهب لأراضي الوقف والممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.

وكان الأكاديمي "رمزي الأغبري" عمل مؤخراً على استخراج أوامر قهرية لاعتقال المدعو هاشم، ولكن هاشم يتهرب من العدالة، بحماية من متنفذين حوثيين كبار، وفقاً للمصادر.