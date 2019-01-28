التحالف: الميليشيا ما زالت تعطل دخول السفن لموانئ اليمن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنه أصدر 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، و11 تصريحا جويا، وتصريحا بريا، و100 تصريح لحماية القوافل.

واتهم التحالف، ميليشيات الحوثي برفض استقبال السفن في ميناء الصليف منذ أسبوعين، إضافة إلى قيامها بالتأثير على الأحوال المعيشية والصحية للشعب اليمني بمنعها تفريغ السفن لحمولتها.

وأشار التحالف في بيان اليوم الاثنين إلى أن السفن المتوجهة لميناء الحديدة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

وأضاف التحالف إلى أن 6 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 37 يوما، وإجمالي التصاريح 117 تصريحا خلال 3 أيام.

وأوضح التحالف أنه لا تزال ميليشيا الحوثي لا تستقبل السفن في ميناء الصليف منذ أسبوعين.