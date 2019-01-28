الجيش اليمني يسيطر على سلاسل جبلية استراتيجية في صعدة

سيطرت قوات #الجيش_اليمني ، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في #اليمن ، الاثنين، على مواقع استراتيجية بمديرية كتاف بمحافظة #صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات #التحالف شنت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى من صباح اليوم، على مواقع ومتارس #الميليشيا_الحوثية في مديرية كتاف.

وتمكنت قوات الجيش بحسب المصدر، من تحرير سلسلة جبال سحامة ومرتفعات العاديات وجبال الوقار والهيج والسودة.

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير أربع عربات عسكرية تابعة لهم وقتل جميع من كانوا بداخلها ووقوع أسير واحد.