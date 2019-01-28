اليمن.. الشرعية تشكك في تعهدات الميليشيات لغريفيثس

عاد الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت إلى الحديدة مع أعضاء فريق المراقبين الأمميين لاستئناف عمله من خلال لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

المتحدث باسم الحكومة اليمينة راجح بادي كشف أن عودة كاميرت جاءت بعد وعود تلقاها المبعوث الأممي مارتن غريفيثس من الميليشيات بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، غير أن بادي أكد أن الميليشيات لن تلتزم بوعودها.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك التقى في عدن، محافظ الحديدة وأعضاء الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار واطلع منهم على إحاطة حول أعمال وجهود اللجنة المنبثقة عن اتفاقات السويد، والتي يرأسها الجنرال كاميرت.

جاء ذلك بعدما التقى كاميرت الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة التطورات الجارية في ملف إعادة الانتشار في الحديدة استمراراً لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم.