اليمن.. قتلى وجرحى بانفجار عبوة غرب تعز

قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين، مساء الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة وسط سوق في مدينة المخا غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وفق مصادر "العربية".

وزرعت العبوة، التي طالت إعلاميين اثنين أيضاً، بدراجة نارية كانت مركونة بالقرب من مقهى شعبي أمام محطة حافلات نقل المخا - عدن.

كما اشتعلت النيران في سيارة إسعاف بجوار مطعم "بوفيه هائل"، وعلى مقربة من تجمع للباصات "فرزة المخا-ذباب-عدن".

وتسبب الانفجار بانقطاع التيار الكهربائي في الساعات الأولى عن أحياء وسط المدينة والمنطقة المحيطة بموقع التفجير، جراء سقوط كابل عمومي محمل بالضغط العالي في الشارع العام.

كذلك رجح مصدر عسكري أن تكون الدراجة النارية قد وضعها مسلحون حوثيون تسللوا إلى وسط المدينة، وقاموا بتفجيرها.

من جهته، دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، التفجير الذي وصفه بـ"الإرهابي"، واعتبره تأكيداً على "توظيف ‎الميليشيات الحوثية، ومن خلفها طهران، للإرهاب كورقة في حربها التي تشنها على الشعب اليمني منذ أربعة أعوام، ومساعيها لتفجير الأوضاع من جديد ونسف اتفاق ‎ستوكهولم عبر الأعمال الإرهابية واستمرار خرقها لوقف إطلاق النار".