اليمن.. مقتل امرأة برصاص قناص حوثي في تعز

قتلت امرأة يمنية أمام منزلها، الاثنين، برصاص قناص حوثي في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال مصدر محلي إن وجيهة أحمد محمد قتلت برصاص قناص حوثي أمام منزلها في عزلة القحيفة بمديرية مقبنة، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي كثفت عمليات القنص على عزلة القحيفة من مواقع تمركزها في جبل البرقة.

يشار إلى أن القتيلة هي زوجة قائد عمليات الكتيبة الخامسة في اللواء 145 مشاة، علي السيلاني، المرابط في جبهتي جبل حبشي ومقبنة.

ووثقت منظمات حقوقية مقتل أكثر من 100 مدني وإصابة ضعفهم، أغلبهم من النساء والأطفال، برصاص قناصة حوثيين العام الماضي في تعز.