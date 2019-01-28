صنعاء.. 3115 حالة انتهاك حوثية ضد المدنيين في 2018

وثق تقرير حقوقي أكثر من 3115 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في العاصمة اليمنية #صنعاء، الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي 2018م.

وبحسب التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان بصنعاء ومركز صنعاء الإعلامي فإن انتهاكات الميليشيا توزعت على عشر مديريات، تصدرتها مديرية السبعين بــ 529 انتهاكا.

ورصد التقرير ارتكاب الحوثيين 59 حالة قتل، وأكثر من 380 حالة اختطاف مدنيين، وأكثر من 700 حالة إقصاء وظيفي.

وذكر التقرير أن ميليشيات الحوثي قامت باختطاف 32 امرأة، بالإضافة لمُسنَينِ اثنين، كما تعرض أكثر من 140 مختطفا للتعذيب، توفي منهم 7 تحت التعذيب، بينما لايزال مصير 28 آخرين مجهولا.