غريفيثس: تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق السويد 

أكّد مبعوث الأمم المتحدة إلى #اليمن مارتن #غريفيثس في مقابلة صحافية وزع مكتبه نصّها الاثنين، أن الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات #السويد حول #الحديدة وتبادل الأسرى، مدّدت بسبب "صعوبات على الأرض".

كما أكّد غريفيثس في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الجنرال الهولندي باتريك #كاميرت ، كبير المراقبين الأمميين في اليمن، سيغادر منصبه. وكان دبلوماسي أبلغ وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي أنه يجري حاليا البحث عن بديل.

ووصل غريفيثس إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين الاثنين، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس بس، بعد أيام من زيارة قام بها إلى الرياض برفقة كاميرت حيث التقيا مسؤولين يمنيين في مقدمهم الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة في المقابلة الصحافية إن "حالة الزخم (...) لا تزال موجودة حتى وإن استغرق الجدول الزمني المزيد من الوقت فيما يخص اتفاق الحديدة وكذلك اتفاق تبادل الأسرى".

وأوضح "مثل هذه التغييرات في الجداول الزمنية كانت متوقعة في ضوء الحقائق التالية: أولا، هذه الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، ثانيا، نحن نتعامل مع وضع بالغ التعقيد على الأرض".

وتوصل طرفا النزاع في محادثات في السويد الشهر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة التي تضم ميناء رئيسيا تمر عبره غالبية المواد التجارية الموجهة إلى ملايين السكان، وانسحاب الحوثيين من هذا الميناء، ومغادرة قوات الطرفين لمدينة الحديدة، مركز المحافظة في غرب البلد وحيث يقع الميناء.

وكان من المقرّر أن تطبق بنود هذا الاتفاق، إلى جانب اتفاق لتبادل الأسرى، في الأسابيع الأولى من الشهر الحالي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بسبب خرق الحوثيين للاتفاقات.

وذكر غريفيثس في المقابلة أنه يعمل مع كافة الأطراف "لضمان أن نرى ذلك يحدث في القريب العاجل".

ويقود الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت منذ 23 كانون الأول/ديسمبر 2018 بعثة مراقبي الأمم المتحدة التي صادق عليها مؤخرا مجلس الأمن وستضم عند اكتمالها 75 مراقبًا مدنيًا.

ويترأس كاميرت لجنة تضم طرفي النزاع مكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاقات.

وتعرض موكبه في 17 كانون الثاني/يناير لإطلاق نار لم يوقع إصابات وذلك عند خروجه من اجتماع مع الحكومة اليمنية.

والأربعاء، عُلِم من مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة تبحث عن خليفة له.

وأكّد غريفيثس للصحيفة مغادرة كاميرت منصبه، قائلا ردا على سؤال حول وجود خلاف بينه وبين الجنرال الهولندي "خطة الجنرال كاميرت كانت البقاء في اليمن لفترة زمنية قصيرة، لتفعيل عمل لجنة إعادة الانتشار ووضع الأسس لتشكيل بعثة الحديدة. جميع التكهنات حول وجود أسباب أخرى لرحيل الجنرال باتريك ليست دقيقة".