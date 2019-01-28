مقتل عشرات الانقلابيين في صعدة بينهم قيادي حوثي بارز

قتل قيادي ميداني بارز في ميليشيات الحوثي، و20 انقلابياً في معارك دارت في مثلث باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد، وفق ما أعلن الجيش اليمني مساء الأحد.

وقال قائد ألوية محور آزال، العميد ياسر الحارثي، إن وحدات من الجيش الوطني شنت هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات بعد مثلث باقم، مما أسفر عن مقتل القيادي الحوثي المدعو محمد المتوكل و20 انقلابياً، قبل أن يفر العشرات منهم إلى شرق مركز مديرية باقم.

كما أسفرت العملية العسكرية عن قطع خطوط الإمداد للحوثيين واستعادة أسلحة متنوعة، وفق الحارثي.

ويضيق الخناق على الميليشيات في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة مع التقدم الميداني المستمر للجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم "قطع رأس الأفعى"، في إشارة إلى زعيم الانقلابيين، عبدالملك الحوثي.