مقتل 6 مختطفين في سجون الحوثي منذ اتفاق السويد

أعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الاثنين، أنها رصدت مقتل 6 مختطفين تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي منذ توقيع اتفاق السويد الشهر الماضي، مستنكرة استمرار الانتهاكات بحق المختطفين والمخفيين قسرياً.

وقالت في بيان صدر، في ختام وقفة احتجاجية نظمتها أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء، إن الحوثيين اختطفوا 36 مواطناً في مناطق سيطرتهم منذ توقيع الاتفاق الأخير الذي تضمن موافقة على الإفراج عن المختطفين والأسرى من الطرفين.

وأشارت إلى أن الانقلابيين مستمرون "في محاكماتهم الهزلية بحق المختطفين، ويمنعون الزيارات عنهم وإدخال الطعام والشراب والأدوية لهم، ويحرمونهم من التعرض للشمس في سجونهم بصنعاء".

كذلك يتعمد الحوثيون إهمال المختطفين صحياً مع انتشار السل في سجونهم بذمار، كما يستمرون بإخفاء العشرات.

وتأتي كل هذه الانتهاكات، بحسب البيان، دون مراعاة للقيمة الأخلاقية والقانونية لاتفاق السويد.

وطالب البيان الأمم المتحدة بالضغط على ميليشيات الحوثي لإيقاف هذه الانتهاكات، وفرض حمايتها للمختطفين حتى إنجاز الاتفاق وتنفيذه بما يحقق حرية المختطفين والمخفيين قسراً وسلامتهم.