شاهد الحوثي يحول جامعة يمنية لمزار على طريقة إيران

حولت #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، إحدى الجامعات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى #مزار على الطريقة الإيرانية، ضمن احتفائها السنوي وفي محاكاة لـ "حزب الله اللبناني"، بما تسميه " #أسبوع_الشهيد"، وذلك بتدشين المقابر واستذكار وتمجيد قتلاها.

وأظهر مقطع فيديو، تحويل ميليشيات الحوثي إلى الصالة الكبرى في كلية التربية بجامعة عمران (حكومية)، مع عدد من ملحقات الجامعة إلى #مزار_على_الطريقة_الإيرانية، واستبدلت الطلاب في مقاعد الدراسة بصور قتلاها في الجبهات، والمعامل والمختبرات الدراسية بمجسمات للصواريخ المصنعة في إيران.

١-هكذا اصبحت الصالة الكبرى في كلية التربية بجامعة #عمران بعد أن حولتها #المليشيا_الحوثية_الايرانية مع عدد من ملحقات الجامعة إلى مزار على الطريقة الإيرانية واستبدلت الطلاب في مقاعد الدراسة بصور قتلاها في الجبهات، والمعامل والمختبرات الدراسية بمجسمات للصواريخ المصنعة في ايران pic.twitter.com/SZCCqfGA61 — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 29, 2019

وفي تعليقه على الفيديو، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى خلق واقع جديد عبر تدمير العملية التعليمية بمراحلها المختلفة والعبث بالمناهج الدراسية وتحويل قاعات ومقاعد الدراسة إلى أوكار لتجنيد المقاتلين ومنابر لفرض أفكارها المتطرفة والدخيلة وتغيير هوية الشعب اليمني وتدمير النسيج الاجتماعي المتعايش منذ آلاف السنين.

ولفت الإرياني، إلى أن أخطر ما تقوم به ميليشيات الحوثي هو "تنشئتها لجيل مشبع بثقافة الحقد والكراهية والقتل والتطرف والإرهاب".

وأضاف "أن عدم قيام المجتمع الدولي بواجبه في دعم معركة استكمال استعادة الدولة في القريب العاجل فعلى العالم انتظار نتائج كارثية ليس على المجتمع اليمني، فحسب بل المنطقة والعالم".

وأغرقت ميليشيات الحوثي شوارع صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها والمقرات الحكومية والجامعات والمدارس بملايين الصور لقتلاها بينهم أطفال وصغار السن.