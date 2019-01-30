الأمم المتحدة: التحالف يطلق 7 أسرى حوثيين إلى صنعاء

أعلنت الأمم المتحدة أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أطلق 7 أسرى حوثيين نقلوا من الرياض إلى صنعاء.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، الأربعاء، أن التحالف بقيادة السعودية أفرج عن 7 أسرى من الحوثيين، قام الصليب الأحمر بنقلهم من الرياض إلى صنعاء.

وكتب مكتب غريفيثس في تغريدة على تويتر: "يرحب المبعوث الخاص بقيام التحالف الذي تقوده السعودية بإطلاق سراح سبعة أسرى من أنصار الله. وقام الصليب الأحمر اليوم بنقل الأسرى المفرج عنهم من الرياض إلى صنعاء".

وتوصلت مشاورات السويد التي جمعت بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين.

والثلاثاء، تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

وعبر غوتيريس عن شكره للدعم الذي تقدمه المملكة للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في الحوار بين الأطراف اليمنية، وتقديره لجهود ولي العهد في هذا الشأن.

بدوره، أكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن.