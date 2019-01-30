بعد مغادرة غريفيثس الحديدة.. "الحوثي" يخرق وقف النار

أفادت مصادر محلية، الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي خرقت وقف النار في الحديدة بعد ساعات من مغادرة المبعوث الأممي مارتن غريفثس مدينة الحديدة.

وأوضحت المصادر الميدانية أن الاشتباكات وقعت بين عناصر الميليشيات وقوات الجيش والمقاومة في مناطق التماس واستمرت حتى ساعات الفجر، حيث صد الجيش محاولات تسلل للميليشيات إلى مواقعه في مناطق التماس وبعض الأحياء جنوب وشرق المدينة.

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وتركزت الاشتباكات وفق سكان محليين في مناطق شرق حي سبعة يوليو، وسوق الحلقة وشارع الخمسين شرق المدينة، وفي محيط الجامعة وحي الربصا جنوبا، واستخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة.



وفي الأثناء، تعرضت مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة لقصف بمدفعية الهاون من قبل الميليشيات، أسفر عن مقتل طفل وتضرر عدة منازل في المدينة.

وفي الريف الغربي لمحافظة تعز، تجدد القتال بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات الحوثية في جبهة مقبنة حيث صدت قوات الجيش هجوما للميليشيات اسهدفت من خلاله استعادة مرتفعات العودية.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش أفشل الهجوم بعد اشتباكات عنيفة دارت في جبلي العويد والبارقة أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.