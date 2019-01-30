اليمن.. قبائل تابعة لـ"حجور" تمهل الحوثي 12 ساعة

أمهلت قبائل تابعة لحجور في #حجة اليمنية، ميليشيات الحوثي، 12 ساعة للانسحاب من مديرية أفلح الشام ورفع نقاطها ومغادرة المنطقة ورفع الحصار عن القبائل في مديرية كشر المجاورة.

وأعلن الشيخ محمد حمود غوث، أحد شيوخ قبائل حجور، أن أمام الميليشيات 12 ساعة لرفع نقطتها من خط النيد في مديرية أفلح الشام التي تعد بوابة كشر، محذرا من أنهم إذا لم ينسحبوا فقد "أعذر من أنذر".

وشهدت منطقة النيد في أفلح الشام تبادلا لإطلاق النار بين مسلحين قبليين متضامنين مع أهالي حجور وعناصر حوثية أدت إلى سقوط إصابات في صفوف الميليشيات.

من جهة أخرى، قصفت مقاتلات التحالف مواقع للميليشيات الحوثية في منطقة "الجوه بقريات"، وهي البوابة الشرقية لمديرية كشر_حجور، واستهدفت مقرا للميليشيات، ما أدى إلى مقتل 10 من عناصرها وجرح آخرين.