ميليشيات الحوثي تحول المراكز الصحية بصنعاء مقرات لها

استولت ميليشيات الحوثي على عدد من المراكز الصحية في المديريات التابعة للعاصمة صنعاء وحولتها إلى مقرات لاجتماعاتها السرية، بحسب ما ذكر موقع "الثورة.نت"، الذي يتبع للحكومة الشرعية.

وذكر الموقع أن الميليشيات تستولي على المراكز الصحية وتسخرها لعلاج جرحاها فقط وتستولي على المعونات الطبية، بينما أفاد مكتب الصحة بالعاصمة صنعاء أن الحوثيين فرضوا إجراءات أمنية مشددة على المركز ومنعوا أي شخص من الدخول إلى المكان في ظل استياء كبير من قبل المواطنين الذين حرموا من الخدمات الطبية والعلاجية.

الجامعات تحولت إلى مزار

وفي وقت سابق، حولت #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، إحدى الجامعات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى #مزار على الطريقة الإيرانية، ضمن احتفائها السنوي وفي محاكاة لـ "حزب الله اللبناني"، بما تسميه " #أسبوع_الشهيد"، وذلك بتدشين المقابر واستذكار وتمجيد قتلاها.

هذا، وأغرقت ميليشيات الحوثي شوارع صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها والمقرات الحكومية والجامعات والمدارس بملايين الصور لقتلاها بينهم أطفال وصغار السن.

تعطيل فتح مطار صنعاء

إلى ذلك، اتهمت #الحكومة_اليمنية الشرعية، #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، بإفشال #صرف_مرتبات موظفي الدولة، وفتح #مطار_صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة الميليشيات.

جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أثناء لقائه سفيرة ألمانيا لدى اليمن، كارولا هولتكيمبر، حيث أوضح، أن تعنت الحوثيين في مشاورات السويد كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقيات، حول دفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي.