المبعوث الأممي غادر صنعاء بعد زيارة 4 أيام شملت الحديدة

أفادت مصادر أن المبعوث الأممي إلى اليمن #مارتن_غريفثس، غادر العاصمة اليمنية صنعاء بعد زيارة استغرقت 4 أيام، التقى خلالها زعيم الميليشيات الحوثية، عبدالملك الحوثي، وعددا من قيادات الميليشيات في صنعاء، كما زار المبعوث مدينة الحديدة ليوم واحد التقى خلالها ممثلي الحوثيين في لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة إعادة الانتشار.

مصادر سياسية في صنعاء أكدت أن مناقشات غريفثس مع قادة الحوثيين تركزت على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في الحديدة، والانسحاب من موانئها الثلاثة، وإعادة انتشار القوات المتنازعة إلى خارج مدينة الحديدة، وفقا للجدول الزمني الجديد.

كما بحث المبعوث ترتيبات تسهيل مهمة بعثة الأمم المتحدة التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2452، والتي تضم خمسة وسبعين مراقبا أمميا للإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

ومن نتائج زيارة غريفثس التوصل إلى صفقة لإطلاق سرح أسير سعودي لدى الحوثيين مقابل إفراج التحالف عن خمسة أسرى من عناصر ميليشيات الحوثي.