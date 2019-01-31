رسمياً.. تعيين لوليسغارد رئيسا للمراقبين في الحديدة

أعلنت الأمم المتحدة رسميا، الخميس، تعيين مايكل لوليسغارد رئيسا لبعثة المراقبين في الحديدة اليمنية بدلا من باتريك كاميرت.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد اختار الاثنين الماضي الجنرال الدنماركي المتقاعد، مايكل لوليسغارد، ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن، الذي عين قبل شهر واحد فقط، باتريك كاميرت.

وذكرت المصادر أن علاقة الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، توترت مع مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفثس، وميليشيات الحوثي.

وطرح اسم لوليسغارد على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد، وفق ما أوضح أحد المصادر.

وولد الجنرال لوليسغارد عام 1960، وعمل في الجهاز العسكري الملكي الدنماركي منذ عام 1984.

كما عمل ضمن القوات الدولية في العراق عام 2006، وكان قائداً لقوات دعم السلام في سراييفو من عام 2007 حتى 2009.

كذلك قاد لوليسغارد القوات الدولية للعاملين في مالي لعامي 2015 و2016، ومثل بلاده منذ عام 2017 كممثل عسكري في حلف شمال الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي حتى اليوم.