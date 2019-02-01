التحالف في اليمن يعلن عن عملية استهداف في شرق صنعاء 

أعلن #تحالف_دعم_الشرعية في اليمن عن عملية استهداف جرت في شرق #صنعاء، الخميس.

وطالب التحالف #المدنيين في صنعاء بالابتعاد عن الموقع.

وأكد التحالف أن العملية استهدفت موقع تخزين وتجهيز الطائرات المسيرة شرق صنعاء.

ونوّه إلى أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي.

وقال: "اتخذنا إجراءات وقائية لحماية المدنيين".

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وكان #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن قد أصدر 31 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية ومواد غذائية.

وأفاد التحالف عن وجود 37 تصريحا جويا، و4 تصاريح برية، و170 تصريحا لحماية القوافل، بإجمالي 242 تصريحا خلال 4 أيام.

وأشار إلى أن السفينة SINCERO غادرت بعد رفض #ميليشيا_الحوثي السماح لها بتفريغ حمولتها من المشتقات النفطية.

وأكد أن السفينة SINCERO انتظرت أمام ميناء الحديدة ما يقارب شهر ونصف، ولا تزال 3 سفن أخرى تنتظر الدخول منذ 9 أيام.

وأشار التحالف إلى أن تعنت ميليشيا الحوثي تجاه دخول السفن للموانئ أثر على مصالح وأحوال الشعب اليمني.

ونوّه إلى أن ميليشيا الحوثي لا تستقبل السفن في ميناء الصليف منذ ما يقارب 3 أسابيع.