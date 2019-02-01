الجيش اليمني يتقدم ميدانياً في الجوف وصعدة

حقق #الجيش_اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، تقدماً ميدانياً لافتاً في الجوف و#صعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني، مسنودة بطيران التحالف، تمكنت من تحرير تبة الشهيد، وجبل عنبره، وعدد من المواقع في سلسلة جبال حام الاستراتيجية بمديرية المتون غرب محافظة الجوف شمال #اليمن.

وأكدت أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش الوطني وانهيار كبير في صفوف الميليشيات الحوثية، التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

في السياق، حررت قوات الجيش الوطني الخميس، مناطق استراتيجية في جبهات كتاف بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، أقصى شمال البلاد.

وذكر مصدر عسكري، أن قوات اللواء 82 مشاة جبلي سيطرت بالكامل على سلسلة جبال القهر الاستراتيجية وقرية الرفقة وقرية الحَلفاء وقرية العقيمي وقرية المركب التي شهدت عمليات نزوح كبيرة نتيجه قصف الميليشيا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المصدر، أن تحرير هذه المناطق جاء بعد معارك عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية، أسفرت مصرع القيادي الحوثي الميداني، "أبو جابر المهذري" وعدد من مسلحي الميليشيات، وأسر ثلاثة آخرين واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة.