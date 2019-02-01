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الحديدة..المراقبون الدوليون بانتظار التأشيرات من الحوثي

المصدر: دبي - قناة العربية
الجنرال الدنماركي مايكل إنكر لوليسغارد
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ذكرت مصادر دبلوماسية أن الجنرال الدنماركي السابق #مايكل_لوليسغارد الذي حل مكان رئيس #بعثة_المراقبين_الأمميين في #اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك #كاميرت يصل بعد غد الأحد العاصمة الأردنية عمّان.

وأعرب " لوليسغارد" عن تطلع بلاده إلى تقدم ملموس وتنفيذ الانسحاب من الموانئ، مضيفا أنه ينتظر خطة الأمم المتحدة الجديدة التي وضعها الجنرال كاميرت.

وأوضح مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن، أن الجنرال لوليسغارد ومرافقيه المراقبين الأمميين ينتظرون التأشيرات من #الحوثيين للتوجه إلى #الحديدة، لافتا إلى أن الأمر لا يزال يمثل مشكلة.

وفيما يخص ملف الأسرى قال "آرون" إنه رغم بعض التقدم إلا أن هناك تفاصيل لاتزال معقدة بالنسبة للآلاف الآخرين، مؤكدا دعمه جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن وكذلك الصليب الأحمر.

كلمات دالّة

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