الحوثيون يختطفون مديرة شؤون اليمن بمنظمة سيفر وورلد

قال وزير الإعلام اليمني #معمر_الإرياني اليوم الجمعة، إن #ميليشيات_الحوثي اختطفت مديرة شؤون اليمن بالإنابة بمنظمة #سيفر_وورلد.

وكتب معمر الإرياني على تويتر: "ندين ونستنكر قيام جهاز الأمن الوقائي التابع‫ للميليشيات الحوثية‬ باختطاف مديرة شؤون اليمن بالإنابة بمنظمة سيفروورلد البريطانية أوفى النعامي ومدير البرامج الحسن القوطري بعد أن استدعاهما الاثنين 28 يناير، وقيامها باقتحام مكتب المنظمة بصنعاء ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق وإغلاقه".

وأضاف "جريمة اختطاف المديرة بالإنابة للمنظمة العالمية التي تعمل من أجل بناء حياة آمنة عمل إرهابي يعكس الظروف الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة ‫الميليشات، وحقيقة هذه الميليشيات التي لا تقيم أي وزن للقوانين والأعراف ولا للأوضاع الإنسانية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب".