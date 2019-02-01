الحوثي يفصل 500 معلم ومعلمة في إب ويستبدلهم بموالين له

أفادت مصادر تربوية في محافظة إب أن سلطات ميليشيا الحوثي قامت بإيقاف وفصل المئات من المعلمين بمختلف مديريات المحافظة وخفض درجاتهم الوظيفية.

وذكرت وكالة "خبر" اليمنية أن مصادر أشارت إلى أن الميليشيات استكملت إجراءات فصل قرابة 500 معلم ومعلمة من أبناء محافظة إب، في إطار سعيها لحوثنة التعليم وبقية مؤسسات الدولة.

وبحسب المصادر، لاقت إجراءات الميليشيات استياءً وغضباً كبيراً في الأوساط التعليمية والتربوية، واصفين تلك الممارسات بأنها غير قانونية، وبدلاً من سعي الميليشيا لصرف المرتبات ذهبت في أعمال خاطئة تهدف لحوثنة التربية والتعليم وبعيدة عن النظام والقانون.

وقال مدير مكتب التربية بمحافظة إب المعين من قبل ميليشيا الحوثي محمد درهم الغزالي، في تصريحات إعلامية إن المكتب استكمل إجراءات الرفع بعدد "490" موظفاً من المنقطعين عن العمل إلى وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية في صنعاء ليتم تصفير مرتباتهم وتنزيلهم من كشف المرتبات بصورة نهائية.

وكانت الميليشيا قد أسقطت في مايو من العام الماضي، نحو 2600 موظف من كشوف الراتب في محافظة إب، بينهم 1100 معلم وتربوي، واستبدلتهم بمسلحين حوثيين.

واضطر مئات المعلمين في إب للتوقف عن التدريس والانقطاع عن العمل بسبب انقطاع مرتباتهم منذ أكثر من عام، فيما انقطع آخرون بسبب النزوح من إب والملاحقات والمضايقات وحملة الاختطافات التي تعرض لها المعلمون من قبل ميليشيا الحوثي في المحافظة.

وتواصل ميليشيا الحوثي قطع مرتبات المعلمين وبقية موظفي مؤسسات الدولة للعام الثالث على التوالي في الوقت الذي يتم صرف نصف راتب كل 7 أو 8 أشهر وسط تدهور وتراجع غير مسبوق للعملية التعليمية في إب وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا.