اليمن.. مقتل قيادي حوثي بغارات للتحالف في حجة

أفادت مصادر قبلية أن القيادي الميداني الحوثي، عبدالله عباس جحاف، قُتل مع عدد من عناصر الميليشيات بغارتين لطائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفتا تجمعات للميليشيات في منطقة حجور التابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن، بحسب ما نقل مراسل "العربية".

وقالت مصادر مقربة من الميليشيات إن طائرات التحالف دمرت مواقع للميليشيات في تبة الحديتين التابعة لمديرية كشر المحاصرة من قبل الميليشيات منذ عدة أيام.

ونقلت مصادر إعلامية عن قبليين في حجور أن ميليشيات الحوثي تواصل قصفها المدفعي بالدبابات على منطقة العبيسة وعدد من المناطق المجاورة لها، من جهة الغرب حيث تتمركز الميليشيات في جبل المندلة وسط مديرية مستبأ.