100 منظمة تدين استهداف الحوثيين مخيماً للنازحين

دانت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني يمنية، قصف #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، مخيماً للنازحين في مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غربي #اليمن، مطلع الأسبوع الجاري، والذي راح ضحيته 8 مدنيين وأصيب أكثر من 30 آخرين معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، الخميس، إن جماعة الحوثيين، "ارتكبت مجزرة جديدة بحق المدنيين بشكل مباشر في قصف متعمد لمخيم النازحين"، واصفة ما حدث بأنه "جريمة بشعة تضاف لجرائمها".

واستنكر البيان "تعمد ارتكاب مثل هذه الجريمة في الوقت الذي تشرف فيه الأمم المتحدة على هدنة إنسانية لمتابعة سير المشاورات السياسية التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن". وأكد على أن الحادثة تعد ضمن جرائم الحرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

‏‎وأضاف البيان: إنه بحسب بيانات الرصد الميدانية الواردة من المخيم فإن ما يقارب الـ 50 أسرة تعيش حالة رعب غير مسبوق، فيما فرَّ عدد من الأسر الناجية باتجاه الصحراء المفتوحة مما يزيد من معاناتهم وصعوبة وصول المساعدات إليهم.

وعبرت المنظمات الموقعة على البيان عن تعازيها ومواساتها وتضامنها مع الضحايا وأفراد أسرهم، مطالبة بالوقف الفوري للاعتداءات الممنهجة تجاه المدنيين والبنى التحتية.

وأشارت المنظمات "إلى أن ميليشيا الحوثي ومنذ العام 2013م قد شنت هجمات واسعة النطاق في مناطق مختلفة من محافظة حجة تسببت في نزوح الآلاف من المدنيين من مناطقهم". مؤكدة أنها ستمضي قدماً لفضح مرتكبي هذه الجريمة البشعة والسعي للمطالبة بتقديمهم للعدالة.