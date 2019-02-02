إدانات حقوقية لمواصلة الحوثيين اختطاف النساء في صنعاء

استنكرت عدد من المنظمات الحقوقية اليمنية والإقليمية، السبت، مواصلة #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، #اعتقال_النساء في ظاهرة اعتبرتها غريبة على مجتمع يحترم المرأة ويجرم الاعتداء عليها أو اعتقالها.

وجاءت الإدانات الحقوقية، بعد #اختطاف الحوثيين، الاثنين الماضي، مديرة شؤون اليمن بمنظمة #سيفروورلد البريطانية، #أوفى_النعامي ، ومدير البرامج بالمنظمة الحسن القوطري، بعد اقتحام مكتب المنظمة في العاصمة صنعاء.

وقالت رشا جرهوم، المسؤولة في منظمة سيفروورلد البريطانية، على حسابها في موقع "تويتر"، إن الأمن القومي التابع للحوثيين في صنعاء قام باختطاف أوفى النعامي وزميلها الحسن القوطري منذ يوم الاثنين الماضي.

وأضافت أن على الحوثيين إطلاق سراحهم فوراً، ووقف هذه الممارسات القمعية والهمجية والتي لا تحترم القانون الدولي الإنساني.

واستنكرت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، ما تقوم به ميليشيات الحوثي من انتهاك واختطاف متكرر بحق النساء والناشطات بالعاصمة صنعاء دون رادع، ودانت ما تعرضت له "أوفى النعامي " وزميلها اللذان يعملان في منظمة سيفرورلد الدولية بصنعاء واقتيادهم لجهة مجهولة .

وقالت الرابطة في بيان، إن ظاهرة اختطاف النساء يعد سابقة خطيرة في المجتمع القبلي والمحافظ الذي يعلي من شأنهن ويجرم المساس بهن فكيف بالاختطاف والإخفاء القسري لأشهر دون أن يعلم ذويهن مصيرهن أو سبب اختطافهن.

وطالبت بإيقاف الانتهاكات بحق النساء بشكل فوري والتي وصلت في بعض الحالات إلى الإعدام كـ"أسماء العميسي" كما شددت على ضرورة وقوف الأمم المتحدة أمام هذه الانتهاكات والعمل على إطلاق سراحهن دون قيد أو شرط .

وفي السياق، أعرب التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن قلقه الشديد إزاء الاختطاف والاعتقال التعسفي بحق أوفى النعامي في صنعاء.

وطالب في تغريدة على "تويتر " بإطلاق سراحها فورًا وبدون أي شروط، خاصة في ظل سياق عنيف يشرعن الانتهاكات بحق المدافعات عن حقوق الإنسان.

وكانت الحكومة اليمنية قد دانت، الجمعة، اختطاف جماعة الحوثي لمديرة شؤون اليمن بالإنابة بمنظمة "سيفروورلد" البريطانية، أوفى النعامي، ومدير البرامج بالمنظمة الحسن القوطري، بعد استدعائهما الاثنين الماضي.

وكتب وزير الإعلام معمر الإرياني على تويتر: "ندين ونستنكر قيام جهاز الأمن الوقائي التابع‫ للميليشيات الحوثية باختطاف مديرة شؤون اليمن بالإنابة بمنظمة سيفروورلد البريطانية أوفى النعامي ومدير البرامج الحسن القوطري بعد أن استدعاهما الاثنين 28 يناير، وقيامها باقتحام مكتب المنظمة بصنعاء ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق وإغلاقه".