الشرعية تواصل تقدمها بالجوف..والميليشيات تفر من مواقعها

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، تأمين عدد من المواقع التي تم تحريرها في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال اليمن، مؤكداً أن قواته تواصل، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني شمال الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثي.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو، يوضح فرار الانقلابيين من المواقع المحررة على وقع ضربات الجيش الوطني في الجوف.

من جهته، ذكر قائد اللواء الأول حرس حدود، العميد هيكل حنتف، أن قوات الجيش تمكنت من تأمين عدد من المواقع في منطقة وادي سِلْبَة وقرى آل عَشّال بمديرية خب والشعف، بعد أن تم تحريرها الخميس.

وأكد حنتف أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من الحوثيين بين قتيل وجريح، لافتاً إلى أن قوات الجيش عثرت، في تلك المناطق، على مخازن أسلحة كانت الميليشيات قد نهبتها من معسكرات الجيش.

كذلك باشرت الفرق الهندسية بانتزاع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الانقلابيون في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً في مديرية خب والشعف.

وبتحرير مركز مديرية خب والشعف من الحوثيين سيتم قطع خطوط الإمداد على عناصرهم المتمركزين في باقي مناطق مديريات بَرَطْ.