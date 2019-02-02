الحوثي يغلق منظمة بريطانية بصنعاء بعد خطف 2 من مسؤوليها

أغلقت ميليشيات الحوثي منظمة "سيفر وورلد" البريطانية في صنعاء، الجمعة، بعد أن اختطفت اثنين من مسؤوليها إثر اقتحام مكتبها ومصادرة الكمبيوترات والوثائق.

١-ندين ونستنكر قيام جهاز الامن الوقائي التابع ل #المليشيا_الحوثية باختطاف مديرة شؤون اليمن بالإنابة بمنظمة سيفروورلد البريطانية اوفى النعامي ومدير البرامج الحسن القوطري بعد أن استدعاهما الاثنين 28 يناير،وقيامها باقتحام مكتب المنظمة بصنعاء ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق وإغلاقه pic.twitter.com/AOkapPcpQ9 — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 1, 2019

ودان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جريمة الاختطاف التي أقدم عليها ما يسمى "جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيات".

وقال الإرياني إن اختطاف الميليشيات لمسؤولي المنظمة البريطانية يعد عملاً إرهابياً يعكس الظروف الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة الميليشيات، وطالب المجتمع الدولي والمبعوث الخاص بالإدانة الواضحة للجريمة الإرهابية، والضغط على الميليشيات لسرعة إطلاق جميع المختطفين.

وكتب معمر الإرياني على "تويتر": "ندين ونستنكر قيام جهاز الأمن الوقائي التابع‫ للميليشيات الحوثية‬ باختطاف مديرة شؤون اليمن بالإنابة بمنظمة سيفر وورلد البريطانية، أوفى النعامي، ومدير البرامج، الحسن القوطري، بعد أن استدعاهما الاثنين 28 يناير، وقام باقتحام مكتب المنظمة بصنعاء ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق وإغلاقه".

وأضاف "جريمة اختطاف المديرة بالإنابة للمنظمة العالمية التي تعمل من أجل بناء حياة آمنة عمل إرهابي يعكس الظروف الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة ‫الميليشات، وحقيقة هذه الميليشيات التي لا تقيم أي وزن للقوانين والأعراف والأوضاع الإنسانية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب".

واختتم الإرياني تغريداته قائلاً: "نطالب المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن الإدانة الواضحة للجريمة الإرهابية والضغط على الميليشيا الحوثية لسرعة إطلاق جميع المختطفين.. ندعو كافة المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيا لسرعة المغادرة ونقل برامجها للعاصمة المؤقتة عدن وعدم البقاء رهينة ابتزاز وإرهاب الميليشيا".