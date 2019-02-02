رئيس مجلس الأمن يدعو أطراف اليمن لاحترام اتفاق ستوكهولم

دعا رئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب الدائم لغينيا الاستوائية، الأطراف اليمنية إلى احترام اتفاق ستوكهولم.

وفي تصريحات له خلال مؤتمر صحافي، أعرب السفير ندونغ مبا عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الحالية في اليمن، مشدداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم، خاصة البند المتعلق بتبادل الأسرى، إضافة إلى ضرورة المضي في العملية السياسية.

وكان سفراء كل من السعودية والإمارات واليمن في الأمم المتحدة، قد بعثوا برسالة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر يناير، يرصدون من خلالها خروقات ميليشيات الحوثي لاتفاق الحديدة.

وفي الرسالة، رصدت الدول الثلاث خروقات ميليشيات الحوثي لاتفاق الحديدة، مع ذكر نوعية الخروقات وتواريخها وطبيعتها وأماكن وقوعها، خروقات تجاوزت الألف، منذ إبرام الاتفاق في 13 من ديسمبر الماضي وحتى 30 يناير 2019، وفق الرسالة.