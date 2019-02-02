غارات للتحالف على مجاميع حوثية تحاصر أبناء قبائل حجور

استهدفت غارات جوية لطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي، مساء الجمعة، كانت تفرض حصاراً على المواطنين من أبناء قبائل حجور، في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن عدداً من الانقلابيين قتلوا في غارات مديريتي حجور وكشر، إضافة إلى تدمير عدد من الأطقم التابعة لهم، مؤكداً أن المجاميع الحوثية كانت تحاصر المواطنين من أبناء قبائل حجور.

وتخوض قبائل حجور معارك عنيفة ضد الميليشيات، التي تحاصر المديرية، وتواصل حشد عناصرها وآلياتها إلى محيطها، بالتزامن مع قصفها المدفعي المكثف لمنازل المواطنين.

كما تمكن رجال قبائل حجور، مساء الجمعة، من السيطرة على أحد المواقع المهمة بعد قتال عنيف مع الحوثيين، وفق مصادر ميدانية.

واستطاع مقاتلون من بني الدريني دحر الانقلابيين من موقع حصن المنصورة الاستراتيجي في مديرية كشر شمال محافظة حجة بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.

كذلك توافد عدد من القبائل في محافظة حجة، منها قبائل جبهان، وذو مسلم، وذو كديس، لمساندة قبائل حجور، مشكلين جميعاً طوقاً دفاعياً منيعاً للمديرية ومحيطها، بقيادة أبو مسلم الزعكري، وعدد من المشايخ الوطنيين في منطقة معبسية وغيرها، وفق مصادر محلية.

وصدت القبائل هجمات متفرقة للميليشيات صوب مناطق الدرب، وذو ريبان، في الجنوب الشرقي للمديرية، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسط فرار جماعي لعناصرها.