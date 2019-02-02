قبائل حجور تسيطر على مناطق بحجة كان يتمركز فيها الحوثي

أفاد مراسل "العربية"، السبت، أن قبائل حجور استعادت السيطرة على مناطق استراتيجية بمحافظة حجة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في أول هجوم للقبائل على الميليشيا.

وأوضح قيادي ميداني لوكالة الأنباء اليمنية أن قبائل حجور شنت أولى هجماتها على مواقع الميليشيا التي كانت تقوم بقصف قرى وأبناء محافظة حجور، وتمت السيطرة على جبل المنصورة ومنطقة قرعة، التي كانت تتخذها الميليشيا مركزاً لقصف منطقة العبيسة.

وكانت غارات جوية لطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن قد استهدفت مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي، مساء الجمعة، كانت تفرض حصاراً على المواطنين من أبناء قبائل حجور، في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن عدداً من الانقلابيين قُتلوا في غارات مديريتي حجور وكشر، إضافة إلى تدمير عدد من الأطقم التابعة لهم، مؤكداً أن المجاميع الحوثية كانت تحاصر المواطنين من أبناء قبائل حجور.

وتخوض قبائل حجور معارك عنيفة ضد الميليشيات، التي تحاصر المديرية، وتواصل حشد عناصرها وآلياتها إلى محيطها، بالتزامن مع قصفها المدفعي المكثف لمنازل المواطنين.

وقد توافد عدد من القبائل في محافظة حجة، منها قبائل جبهان، وذو مسلم، وذو كديس، لمساندة قبائل حجور، مشكلين جميعاً طوقاً دفاعياً منيعاً للمديرية ومحيطها، بقيادة عدد من المشايخ الوطنيين، وفق مصادر محلية.

وصدت القبائل هجمات متفرقة للميليشيات صوب عدة مناطق مناطق منها الدرب، وذو ريبان، في الجنوب الشرقي للمديرية، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسط فرار جماعي لعناصرها.