إصابة طفلين وامرأتين بقصف حوثي على مخيم نازحين 

أصيب 4 نازحين في مخيم "شليلة" للنازحين بمديرية حرض في محافظة حجة (شمال غربي اليمن) بجروح متفاوتة، إثر قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية، في وقت متأخر من مساء السبت.

وذكرت مصادر طبية أن النازحين الجرحى هم طفلان وامرأتان، وتعرضوا لجروح بالغة بعد أن استهدفت إحدى القذائف التي أطلقها الحوثيون خيمتهم.

وأشار إلى أن الجرحى نُقلوا إلى مستشفى الطوال السعودي، الذي يقع على الحدود اليمنية السعودية، والقريب على موقع المخيم.

وهذه هي المرة الثانية التي يقصف الحوثيون المخيم، بعد قصف مماثل أسفر عن مقتل ثمانية نازحين وإصابة أكثر من عشرين آخرين أواخر الشهر الماضي.